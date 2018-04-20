В Оленегорске открывается традиционный фестиваль саамской культуры

В воскресенье, 22 апреля, в Оленегорске состоится XXII фестиваль саамской музыки и культуры и XIII фестиваль детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»).



Фестиваль проводится ежегодно с 1996 года и направлен на сохранение культурного наследия, традиций и обычаев коренного малочисленного народа саами, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям.



Торжественное открытие состоится в 13.00 на площади у Центра культуры и досуга «Полярная звезда» (пр. Ленинградский, 5). Гостей фестиваля ждет выступление творческих коллективов, интерактивные игровые площадки, мастер-классы по саамским играм, угощение традиционной саамской ухой в куваксе. В фойе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» начнет работать выставка декоративно-прикладного творчества, представители древнего рода Захаровых проведут дефиле саамского костюма.



В 15.00 в большом зале Центра культуры начнется концертная программа с выступлениями национальных фольклорных коллективов, мастеров исполнения традиционной саамской песни и показ детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь».