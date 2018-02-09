В Оленегорске открывается XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…»

10 и 11 февраля областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова проводит XXII областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать». Он состоится в Центре культуры и досуга «Полярная звезда». В этом году фестиваль посвящен годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Фестиваль проводится в Оленегорск ежегодно, его цель – патриотическое воспитание молодежи, укрепление связи и преемственности поколений. Девиз «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» подчеркивает значение для увековечивания памяти защитников Отечества.

В фестивале принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, ветераны армии и флота, члены военно-патриотических клубов и объединений Мурманской области.

В этом году в оргкомитет поступило 30 заявок от солистов, ансамблей и авторов-исполнителей из Мурманска, Ковдора, Североморска, Оленегорска, Гаджиево, Полярных Зорь, Снежногорска, поселков Высокий, Спутник и Печенга.

Фестиваль состоится по двухдневной программе и включает исполнительский конкурс по трём номинациям (солисты, ансамбли и авторы-исполнители).

Прозвучат песни, посвящённые 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, о воинской доблести, Родине, службе.

В рамках фестиваля состоятся концерт группы «Контингент» из Оренбурга и встреча с участниками молодёжных военно-патриотических общественных организаций. Пройдут митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске на Ленинградском проспекте.

Гала-концерт фестиваля состоится 11 февраля в 14.00 в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».