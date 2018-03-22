В Оленегорске по требованию прокурора ликвидирована несанкционированная свалка

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка соблюдения законодательства при организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Установлено, что рядом с гаражными блоками, расположенными вдоль Оленегорского шоссе на пересечении с Индустриальным проездом была обнаружена несанкционированная свалка бытового мусора.

Выявленные нарушения влекут за собой нарушение конституционных прав населения на благоприятную окружающую среду, так как наличие несанкционированных свалок влечет загрязнение природной среды, распространение инфекционных заболеваний и иные последствия.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес администрации города Оленегорска внесено представление. По результатам рассмотрения требование прокуратуры удовлетворено, а выявленная свалка в кратчайшие сроки ликвидирована.