В Оленегорске подростки несколько дней катались по городу на угнанной машине

У инспекторов дорожно-патрульной службы, дежуривших на маршруте, вызвал подозрения автомобиль «ВАЗ», который двигался по улице Мира Оленегорска. Машину заносило в разные стороны. Когда полицейские остановили её для проверки, выяснилось, что в ней находятся несовершеннолетние жители города 2002 и 2004 года рождения.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники выяснили, что автомобилем подозреваемые завладели незаконно и уже несколько дней пользовались, катаясь по Оленегорску, за рулем они находились по очереди. Как пояснили подростки, проходя в вечернее время по улице Бардина, в одном из дворов они заметили автомобиль. Подергав ручки, они поняли, что одна из задних дверей открыта. В замке зажигания находился ключ. У них возник умысел совершить угон.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время машина возвращена законному владельцу. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.