В Оленегорске полицейские по горячим следам задержали злодея, ударившего и ограбившего пенсионера

В полицию Оленегорска в дневное время обратился местный житель 1961 года рождения, заявив, что его ограбил неизвестный мужчина на улице Южная. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские.

Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что к пенсионеру на улице подошёл молодой человек и, ударив его по лицу, забрал у пожилого жителя Оленегорска мобильный телефон, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший описал злоумышленника. Оперативники путем проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что хищение совершил ранее судимый за кражу и причинение вреда здоровью житель Оленегорска 1989 года рождения. Подозреваемый был задержан спустя непродолжительное время, в ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у него похищенное средство связи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальная санкция статьи за данное преступление – лишение свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.