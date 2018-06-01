В Оленегорске полицейские задержали подозреваемого в хищении товаров из магазинов

В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» в один день обратилась два директора разных магазинов с заявлениями о хищении продуктов. По словам заявительниц, ущерб, причиненный торговым заведениям, составил свыше 4500 рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия в один из магазинов по улице Бардина. Просмотрев записи камер видеонаблюдения и опросив очевидцев, стражи правопорядка установили, что кража произошла путем свободного доступа. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина по улице Строительной, сотрудники полиции установили, что хищение из обоих магазинов совершил один и тот же человек.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска оленегорского отдела полиции злоумышленник был установлен. Им оказался ранее судимый за кражу житель Мурманска 1981 года рождения, в отношении которого также возбуждены и расследуются уголовные дела в других отделах полиции Мурманской области.

Оленегорские полицейские задержали подозреваемого. Злоумышленник признался в совершении преступлений и рассказал, что приехал в Оленегорск по личным вопросам на машине, которую арендовал для работы в такси. Заехав в магазин, мужчина решил что-нибудь похитить. Злоумышленник тайно присвоил 9 шоколадок, 4 банки кофе и 3 банки икры, складывал все украденное за пазуху куртки. После содеянного мужчина поехал в другой магазин, где так же путем свободного доступа хотел совершить открытое хищение 1 упаковки корма для собаки, 2 штук колбасы и 5 коробок конфет. Совершить задуманное ему не удалось, так как продавцы заметили попытку грабежа и пытались задержать злоумышленника, при этом вызвали сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба УМВД России Мурманской области, по факту кражи и попытки грабежа возбуждены и расследуются уголовные дела. Подозреваемый находится под стражей.