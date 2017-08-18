В Оленегорске полицейскими изъяты из незаконного оборота боеприпасы и обрез

В полицию Оленегорска поступила информация о том, что один из жителей города хранит дома оружие и патроны. При проверке поступившей информации полицейские обнаружили дома у ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности мужчины 1982 года рождения обрез, около 100 патронов разного калибра и порох. Изъятое оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу.

Экспертом установлено, что северянин хранил дома обрез, изготовленный самодельным способом из гладкоствольного охотничьего ружья, пригодный для стрельбы, а также порох общей массой 734,5 грамма, пригодный для производства взрыва при наличии средства взрывания. Кроме того, назначены экспертизы изъятых патронов.

Житель Оленегорска признался, что нашёл оружие и боеприпасы в 2010 году на берегу озера и принес их домой. Сдавать находку в органы внутренних дел, как это положено, он не стал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.