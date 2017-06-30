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Мурманская область. Арктика30.06.17 13:41

В Оленегорске полицейскими выявлена «резиновая» квартира

В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудниками уголовного розыска и миграционного пункта МО МВД России «Оленегорский» совместно с коллегами из территориального подразделения УФСБ России по Мурманской области были установлены трое иностранных граждан, которые были задействованы на строительных работах. Граждане Киргизии предъявили сотрудникам полиции документы о постановке на учет в одной квартире. Участковым уполномоченным полиции при проверке указанного адреса было установлено, что иностранцы по данному адресу не проживают.

Хозяйка квартиры – ранее не судимая безработная жительница Оленегорска 1976 года рождения, призналась, что осуществила фиктивную постановку на учёт троих граждан Киргизии.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении северянки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

 

 

 

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