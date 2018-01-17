В Оленегорске полицейскими задержана злоумышленница, похитившая партию посылочных отправлений

В отделение полиции города Мурманска поступило заявление от индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по перевозке груза автобусным транспортом по Мурманской области, о краже нескольких посылок.

Как выяснили сотрудники полиции, при очередной транспортировке груза в Оленегорск на автовокзале города пропала партия груза, в которой находилось 9 посылок на общую сумму 43,5 тысячи рублей. Опросив сотрудников вокзала, они установили, что груз был ими выдан в соответствии с накладными.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска было установлено, что к хищению может быть причастна ранее судимая жительница города 1982 года рождения, работавшая в транспортной компании потерпевшего курьером. Именно эта женщина должна была встретить рейс, в котором произошло хищение.

Злоумышленница, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности, призналась в содеянном. Она пояснила, что действовала из корыстных побуждений с целью получения личной материальной выгоды.

Часть похищенного изъята. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На данный момент злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.