В Оленегорске прокуратурой города выявлены нарушения законодательства в части содержания автомобильных дорог местного значения

Прокуратурой города Оленегорска в рамках межведомственных мероприятий совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» выявлены нарушения в содержании автомобильных дорог местного значения, влияющие на безопасность дорожного движения.

На проезжей части автомобильных дорог имелись недостатки дорожного покрытия в виде выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, отсутствие дорожных знаков, угрожающих безопасности дорожного движения.

По результатам проверки в отношении Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено мировому судье для рассмотрения.

За данные нарушения учреждению грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.