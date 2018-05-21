В Оленегорске прошел фестиваль славянских культур «Ворота солнца»

С 18 по 20 мая в Оленегорске впервые проходил открытый городской фестиваль славянских культур «Ворота солнца». Он собрал более 1000 участников из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники фестиваля прошли по центральной улице в праздничной колонне. Люди были одеты в русские национальные костюмы разных эпох.

На творческих площадках в учреждениях культуры, в скверах и на площадях города были организованы выступления артистов и коллективов, выставки, мастер-классы и многое другое. На сцене выступили творческие коллективы Оленегорска, других городов Мурманской области, ансамбль казачьей песни «Люди вольные». Также были организованы творческие состязания гармонистов, исполнителей частушек и танцоров, славянские забавы, конкурс по выпечке пирогов и многое другое.

Фестиваль «Ворота солнца» в эти дни проводится не случайно. Совсем скоро в Мурманской области наступит полярный день. С 21 мая солнце почти два месяца не будет заходить за горизонт.