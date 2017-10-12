В Оленегорске прошел первый открытый муниципальный фестиваль педагогического мастерства «Лучшие педагоги XXI века»

4 октября 2017 года музыкальная школа принимала самых профессиональных, талантливых и активных педагогов на первом открытом муниципальном фестивале педагогического мастерства с громким названием «Лучшие педагоги XXI века». Инициаторами фестиваля стали преподаватели музыкальной школы Оленегорска. Фестиваль проходил в двух номинациях: «Художественное творчество» и «Музыкальное исполнительство».



В фойе развернулась выставка картин и творческих работ, выполненных педагогами Музыкальных и художественных школ Оленегорска и Мончегорска, Школы искусств н.п.Высокий.



В уютном зале школы состоялся 2-х часовой музыкальный марафон. На высоком профессиональном уровне педагогами была исполнена музыка разных стилей и направлений: от эпохи барокко до популярных народных и эстрадных песен.



В канун Дня учителя лучшей наградой для музыкантов и художников были несмолкаемые аплодисменты восхищенных зрителей. Собрав большое количество профессионалов с огромным творческим потенциалом вместе, организаторы фестиваля приняли решение сделать такие встречи ежегодными.