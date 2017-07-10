В Оленегорске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате пожара

Ночью 10 июля 2017 года в следственный отдел по городу Мончегорск поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в квартире одного из домов по ул.Мира в городе Оленегорске, погиб мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность мужчины установлена - это местный житель, 1972 года рождения. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначены судебные экспертизы, в частности, это судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.