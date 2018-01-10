В Оленегорске проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины в результате пожара

В вечернее время 8 января 2018 года в следственный отдел по городу Мончегорск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в квартире одного из домов по ул. Строительная в Оленегорске, погибла женщина.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность погибшей установлена - это местная жительница, 1960 года рождения. Каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара. Назначены судебные экспертизы, в частности, это судебно-медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы.