В Оленегорске пройдёт фестиваль вокала «Взлетная полоса»

7 и 8 октября в Оленегорске пройдёт финал фестиваля вокала «Взлетная полоса». 30 лучших сольных исполнителей и ансамблей прошли отборочные испытания и уже в эти выходные покажут, на что способны.

Участников ждет конкурс, на котором им необходимо исполнить песню на русском языке, во второй конкурсный день песня может быть исполнена на любом языке. Также 8 октября для участников традиционно пройдет мастер-класс от председателя жюри, приглашенного гостя – Михаила Гаврилова, лауреата всероссийских и международных конкурсов, среди которых II Международный конкурс камерных певцов им. Тийта Куузика (Эстония, г.Пярну, 2012), V Открытый конкурс вокалистов им. В.Барсовой (Сочи, 2013), Международный конкурс вокалистов им. Б.Т. Штоколова (г.Санкт-Петербург, 2014). Также Михаил – участник крупных международных проектов в Эстонии, Литве, Португалии, Греции, Японии и др. В настоящее время он солист ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной (г.Москва), приглашенный солист Михайловского театра (г.Санкт-Петербург), аспирант Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Кроме Михаила Гаврилова, оценивать выступления участников будут заместитель директора мурманской Детской школы искусств №4 по культурно-просветительской и внеклассной работе Надежда Степанова и заведующая отделом народного творчества областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Татьяна Рыжова.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей Оленегорска в Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (Ленинградский пр., 5) 7 и 8 октября в 16.00 присоединиться к творческому движению фестиваля «Взлетная полоса».

Фестиваль вокала «Взлетная полоса» проводится Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках X Мурманского открытого фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса». Следующая площадка «Трасса» – открытый молодежный фестиваль театрального искусства «Анти-freeze» – пройдёт в городе Мончегорске 14-15 октября.