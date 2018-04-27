В Оленегорске с территории предприятия сотрудник подрядной организации украл медный кабель

В полицию Оленегорска поступило сообщение о том, что с территории местного промышленного предприятия совершено хищение 24,3 метра медного кабеля на сумму свыше 5 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что хищение произошло путем свободного доступа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастность к краже сотрудника подрядной организации, выполнявшей работы на территории предприятия.

Мужчину 1971 года рождения, проживающего в Оленегорске, задержали. Выяснилось, что подозреваемый ранее был судим за аналогичное преступление. Похищенное злоумышленник планировал продать в скупку цветных металлов.

По факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Его может ожидать до двух лет лишения свободы.