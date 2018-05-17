В Оленегорске северянин похитил с предприятия более 2 тысяч литров дизельного топлива

В полицию Оленегорска от сотрудников службы безопасности местного промышленного предприятия поступило сообщение о том, что на их территории совершено хищение 2120 литров дизельного топлива на сумму свыше 111 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия и выяснили, что хищение произошло путем свободного доступа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задокументировали причастность к краже сотрудника предприятия.

Подозреваемого - жителя Оленегорска 1960 года рождения - задержали и доставили в отделение полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что в течение двух месяцев в сговоре с топливозаправщиком похищал дизельное топливо. Похищенное топливо сливал в канистры и бочки, хранил в частном ангаре на Мончегорском шоссе с целью дальнейшей продажи. Большую часть топлива он успел продать.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде.