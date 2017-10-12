В Оленегорске социальный работник похитила у 87-летней подопечной 105 тысяч рублей

Прокуратурой Оленегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении социального работника Оленегорского центра социальной помощи семье и детям, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

По версии органа предварительного расследования, с января 2014 года по июнь 2016 года она умышленно, из корыстных побуждений получала у подопечной, 87-летней женщины, денежные средства. Эти средства предназначались для оплаты жилищно-коммунальных услуг, часть из которых путем обмана и злоупотребления доверием социальный работник похитила. В результате мошенничества женщине причинен ущерб на 105 тысяч рублей.

Свою вину в инкриминируемом ей преступлении северянка признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в Оленегорский городской суд для рассмотрения по существу.