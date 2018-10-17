В Оленегорске состоялась презентация сборника стихов Дмитрия Балашова «Русский узел»

Презентация сборника стихов Дмитрия Балашова «Русский узел» состоялась в центральной городской библиотеке Оленегорска. Дмитрий Михайлович был известен прежде всего как историк, исследователь поморского фольклора, писатель-романист, общественный деятель. Стихи писал, но не выносил на публику, а записывал на листочках, складывал в папку, где они и лежали, дожидаясь своего часа. Широкому кругу читателей поэтический талант Балашова открылся уже после его смерти, в 2017 году, когда был издан сборник стихов «Русский узел». Помимо 70 стихотворений, в него вошли отзывы коллег на поэзию автора и воспоминания вдовы Ольги Балашовой.

Ольга Николаевна как раз и познакомила оленегорцев с Балашовым-поэтом. На литературном вечере ее воспоминания чередовались со стихами из сборника. Их читал поэт Валерий Чарторийский.

Заметное место в жизни и творчестве Балашова занимал Север. На Кольский полуостров его, уроженца Ленинграда, долгое время жившего в Карелии и Новгородской области, привел научный интерес. Ученый-фольклорист не раз бывал в Варзуге и в селах Терского берега, изучая народное творчество поморов. Он же одним из первых поддержал идею мурманского писателя Виталия Маслова возродить празднование Дня славянской письменности и культуры. Участвовал в славянском ходе Мурман – Черногория. О времени, проведенном в совместных экспедициях, писательница Надежда Большакова припасла немало удивительных историй. Забавные байки она охотно рассказала гостям.

По окончании встречи желающие приобрели «Русский узел» в домашнюю библиотеку. Знакомство с творчеством Балашова продолжилось на выставке «Хранитель времени: Дмитрий Балашов», организованной тут же, в читальном зале.