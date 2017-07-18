В Оленегорске состоялось торжественное открытие 3D-типографии, где будут созданы девять рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этой церемонии приняли участие заместители главы администрации Оленегорска Максим Самонин, Дмитрий Фоменко и Валерий Ступень, представители общественных организаций, учреждений социальной сферы. Типография станет базой для небольшого производства разнообразных сувениров.

– Заказчики у типографии уже есть, – отметил депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин, который принимал участие в этой церемонии. – Кроме того, в сбыте сувениров готовы помогать администрация города.

При всей ограниченности муниципального бюджета городские власти находят разнообразные возможности возможность поддержать местное отделение Всероссийского общества инвалидов, отметил депутат. В частности, муниципалитет выделил организации два помещения. Общество инвалидов сдает их в аренду, получая возможность зарабатывать некоторые средства на собственные нужды. Кроме того, как представители администрации города, так и сами инвалиды охотно откликнулись на предложение Юрия Шадрина провести в Оленегорске кинофестиваль «Кино без барьеров», в рамках которого в течение нескольких дней будет проводиться показ фильмов о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Минувшей весной аналогичное мероприятие состоялось в Североморске и имело немалый успех.

– Власти Оленегорска эффективно управляют городом и с большим вниманием относятся к потребностям данной категории граждан, – подытожил депутат. – Нигде в других городах я не видел, съезды с бордюров на тротуарах были помечены светоотражающими элементами. Во внимании к подобным деталям и проявляется весь профессионализм управленческой работы.