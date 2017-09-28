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Мурманская область. Арктика28.09.17 11:15

В Оленегорске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии краж со взломом

В отдел полиции с заявлением о краже имущества из принадлежащего ему гаража, расположенного в посёлке Высокий, обратился северянин. По его словам, неизвестным были похищены оставленные там на хранение автомобильные колеса, причиненный ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Полицейские, выехав на место происшествия, установили, что проник злоумышленник в помещение путем срыва навесного замка. Кроме того, вскоре в дежурную часть поступило аналогичное заявление от другого владельца гаражного строения, также находящегося в посёлке Высокий. У него помимо 4 колес похититель унёс строительные инструменты, общая стоимость похищенного составила 55 тысяч рублей. Кража, как установила следственно-оперативная группа, также была совершена путём срыва навесного замка.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 22-летнего подозреваемого, который позже признался в совершении серии краж со взломом. Мужчина, проживающий на территории Оленегорска, не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.,

Похищенное имущество частично изъято и возвращено законным владельцам. Полицейскими устанавливается возможная причастность задержанного к совершению иных аналогичных преступлений. В настоящее время он задержан за административное правонарушение на 10 суток.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по фактам краж в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы.

 

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