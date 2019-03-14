В Оленегорске стартовало масштабное командно-штабное учение

13 марта в Оленегорске началось масштабное межведомственное командно-штабное учение. Основная цель - организация и проведение мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В нём принимают участие сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области, представители администрации Оленегорска и силы Оленегорского звена мурманской территориальной подсистемы РСЧС.

- Сегодня, в рамках первого дня учений, в ЕДДС Оленегорска поступило два сигнала - о старте КШУ и о неблагоприятных метеоусловиях на территории муниципального образования, - рассказал Олег Романенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. - Главой муниципального образования было проведено заседание КЧС, а представители экстренного ведомства провели проверки котельных города. Цель подобных проверок - отработать возможность перевода этих предприятий на резервные источники питания в случае ЧС.

Участники КШУ отработали технику взаимодействия в условиях неблагоприятных погодных явлений, обеспечили оперативное оповещение специальной комиссии и населения, а также провели мероприятия по защите граждан и минимизированию последствий ЧС. Учение продлится до 15 марта.