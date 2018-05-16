В Оленегорске ущерб от незаконной вырубки деревьев составил более 60 тысяч рублей

Прокуратурой города Оленегорска проведена совместная выездная проверка с привлечением специалистов администрации города Оленегорска и ГОКУ «Мончегорское лесничество» в сфере охраны окружающей среды и природопользования по факту выявления незаконной порубки древесных пород.

В рамках проведенной проверки выявлено 4 крупных незаконных порубки сырорастущих деревьев в границах территории города Оленегорска. При этом контролирующими органами разрешения на заготовку древесины для собственных нужд не выдавались.

Проведенной оценкой установлено, что общая сумма причинённого ущерба составляет более 60000 рублей.

При указанных обстоятельствах, в действиях неустановленных лиц, осуществивших незаконную рубку древесной породы, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.260 УК РФ, а именно незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере.

По результатам проверки прокуратурой города в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в адрес МО МВД России «Оленегорский» направлено 4 материала проверки для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

По результатам их рассмотрения возбуждено 4 уголовных дела.