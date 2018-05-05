Мурманская область. Арктика05.05.18 16:54
В Оленегорске в районе железной дороги сгорел автомобиль
5 мая в 14.40 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Оленегорск, р-н железной дороги.
В результате пожара автомобиль сгорел полностью. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 5 человек личного состава, 2 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 109 человек
-
Последние комментарии
Константин
05.05.18 12:54
Поле отремонтировали, ворот только одна пара. Играют только взрослые и секции. Маленьким играть нет возможности. Для чего сделали,не понятно. ДЛЯ ГАЛОЧКИ. Нужны дополнительные ворота!!!
Комментарий к новости:Подарили школе новый стадион
Шиш на кокуй.
05.05.18 01:20
А завтра на пост встанут обучающиеся КШМ у памятника Герою Советского Союз, пулеметчика Бредова А. Ф.? Конечно, против Нахимовцев они выглядят, как ишак выглядит против донского скакуна. Кстати, 9 ма
Комментарий к новости:Мурманские школьники присоединились к ежегодной акции «Вахта памяти»
Шматкова Л. В., горожанка, учитель математики.
05.05.18 01:12
В микрорайоне в ужасном состоянии находятся подъездные пути к мемориалу воинам Первого корпуса противовоздушной обороны. И не мешает Администрации и Совету депутатов города вообще обратить пристальное
Комментарий к новости:Мурманчане хорошо помнят, какой ценой досталась Победа нашей стране
-Скоро в эфире06:20«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа07:30«Наш зоопарк». Художественный сериал, 2 серия (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной