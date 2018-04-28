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Мурманская область. Арктика28.04.18 16:39

В Оленегорске в заброшенном автомобильном боксе сотрудники ФСБ нашли боеприпасы и оружие

В отдел полиции города Оленегорска поступила информация о том, что сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в неиспользуемом автомобильном боксе, расположенном на железнодорожной станции Оленегорск, обнаружены незаконно хранящиеся боеприпасы и оружие.

При проверке поступившей информации правоохранительными органами были изъяты ружья «ИЖБ-47» и «ТОЗ-БМ» с признаками переделки, а также 45 патронов калибра 5,45 мм и 14 патронов калибра 5,6 мм. Оружие и боеприпасы полицейские направили на исследование в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области.

Экспертом установлено, что оружие пригодно для стрельбы и является огнестрельным. Часть патронов являются боеприпасами, а часть предназначены для спортивного и охотничьего оружия.  

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в качестве владельца оружия и боеприпасов был установлен неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1987 года рождения.

Подозреваемый, будучи задержанным, пояснил сотрудникам полиции, что летом 2010 года в поисках металлолома по заброшенным гаражам нашел мешок. Открыв его, обнаружил ружья и патроны. В следующем гараже обнаружил ножовку по металлу и решил отпилить стволы и приклады у ружей. «Находку» злоумышленник оставил там, где нашел, в заваленном мусором  гараже. Периодически мужчина, по его словам, приходил  и проверял мешок с боеприпасами и ружьями.

В отношении северянина возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание в соответствии со статьей - лишение свободы на срок до 4 лет.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

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