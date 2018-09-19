В Оленегорске выявлены нарушения при подготовке к отопительному осенне-зимнему сезону 2018-2019 года

Проведенной прокуратурой города проверкой по вопросам обеспечения населения города Оленегорска топливом в осенне-зимнем периоде 2018 - 2019 года установлено, что на момент проверки у теплоснабжающей организации муниципального образования - муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» не сформирован неснижаемый норматив запаса топлива для бесперебойного обеспечения отоплением жилых домов города Оленегорска.

Проверкой установлено, что по состоянию на конец августа 2018 года запас угля на котельной МУП «ОТС» составлял 1700 тысяч тонн, что вдвое меньше необходимого нормативного запаса топлива.

Поскольку при таких обстоятельствах создается угроза срыва отопительного периода, что неизбежно влечёт за собой грубое нарушение прав граждан, прокуратурой города в адрес руководителя МУП «ОТС» внесено представление об устранении нарушений закона.