В Оленегорске ЮИДовцы и сотрудники ГИБДД рассказали о безопасной дороге в школу

Ребята из отряда ЮИД МОУ СОШ № 4 совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» провели профилактическую акцию «Дорога в школу должна быть безопасной».

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» совместно с ЮИДовцами напомнили жителям города правила перехода дороги по пешеходному переходу. Особое внимание сотрудники полиции уделяли соблюдению правил перехода несовершеннолетними, особенно вблизи образовательных организаций. Кроме бесед с детьми и взрослыми, полицейские и их добровольные помощники раздавали информационные буклеты.

Госавтоинспекция Заполярья обращается ко всем автолюбителям с просьбой быть предельно внимательными: юные пешеходы могут появиться неожиданно на проезжей части или выбежать из-за припаркованного транспорта во дворах. Водитель должен быть готов немедленно затормозить или увести машину в сторону, чтобы избежать ДТП.