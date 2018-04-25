В Оленегорске задержали подростка, подозреваемого в серии угонов и краж

В отдел полиции Оленегорска с заявлением о краже принадлежащего ему имущества обратился 56-летний северянин. Он рассказал полицейским, что ночью неизвестный похитил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-21043», припаркованный у дома по улице Бардина.

В результате розыскных мероприятий угнанное транспортное средство было обнаружено брошенным у дома по улице Парковая. Оперативники установили, что злоумышленник воспользовался тем, что на транспорте отсутствовала сигнализация, в салон проник через незапертую дверь багажника. Завел машину, сорвав блокировку руля. Полицейские обнаружили, что аккумулятор у машины отсутствует. Как пояснил владелец автомобиля, его стоимость составила 6 тысяч рублей.

При проведении специальных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый 2002 года рождения. Похищенный аккумулятор изъят у него в ходе выемки. Как рассказал молодой человек, при завладении транспортом им двигало желание покататься.

Полицейскими установлено, что в отношении подозреваемого уже возбужден ряд уголовных дел. Серия угонов, в которых его подозревают, насчитывает 6 эпизодов. Эпизод хищения имущества стал вторым. Угонялись, как правило, автомобили отечественного производства, без установленной сигнализации, часто не закрытые владельцами, с оставленными в замке зажигания ключами.

По вновь выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч.1 ст.166 УК РФ Угон». Законодательством за эти виды преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде нескольких лет лишения свободы.