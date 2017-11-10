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Мурманская область. Арктика10.11.17 07:05

В Оленегорске завершилась реконструкция сквера Ветеранов войны и труда

В торжественном мероприятии участвовали глава Оленегорска Олег Самарский и исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов, а также представители общественных организаций.

«Сквер Ветеранов — один из символов Оленегорска. Очевидно, что его реконструкция — необходимая, востребованная жителями инициатива, способствующая развитию комфортной городской среды. Именно поэтому «Олкон» поддержал этот проект. В наших планах дальнейшая помощь городу», — отметил исполнительный директор предприятия Алексей Борисов.

Решение о реконструкции сквера Ветеранов приняли жители города на одном из заседаний городского совета. В свою очередь, руководство «Олкона» поддержало инициативу, выделив 1,6 млн рублей на часть работ по реконструкции сквера.

Напомним, проспект Ветеранов (проспект Жданова) — один из первых в Оленегорске. В начале его (пересечение с улицей Строительной) на глыбе железной руды стоит скульптура северного оленя — символ Оленегорска. Известно, что прибыл он из Ленинграда в 1959-м году, к 10-летию города. В центре проспекта возвышается скульптура горняка. Прежний проспект Жданова, названный в память деятеля Коммунистической партии и Советского государства А. Жданова (1896-1948), был переименован в проспект Ветеранов в июне 1989-го года.

Проект реконструкции спланировали провести в два этапа. За счёт местного и областного бюджета были установлены ливневая канализация, урны, 50 единиц нового освещения, новые более удобные скамейки. А на средства Оленегорского ГОКа — укладка тротуарной плитки на дорожках сквера.

 

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