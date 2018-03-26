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Мурманская область. Арктика26.03.18 14:39

В Оленегорске завершились соревнования по конькобежному спорту традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся

В Оленегорске завершились соревнования по конькобежному спорту 84-го традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся. С хозяевами зеркальных дорожек стадиона «Олимп» состязались гости из Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Никеля, Полярных Зорь, Коломны и Карелии. Наибольшее количество наград досталось оленгорцам.

У мужчин и женщин победы на всех дистанциях, включая марафонскую, одержали Дмитрий Зыкин и Елизавета Хрептугова. Кроме этого Зыкин вместе с Миленой Воложаниновой стали абсолютными чемпионами малой Полярной олимпиады среди 16-17-летних ребят. У 14-15-летних юношей и девушек этот титул достался Никите Ракову и Анастасии Коноваленко. У спортсменов 12-13-лет – Ксении Коржовой и мурманчанину Эльдару Кюляну. Среди 10-11 летних мальчишек и девчонок – Матвею Перевозникову и мончегорке Алене Стояновой.

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