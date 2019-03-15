В Оленегорске завершилось масштабное командно-штабное учение

Как максимально быстро локализовать утечку ядовитых веществ, спасти людей и не допустить экологической катастрофы, наглядно продемонстрировали сотрудники экстренных служб в ходе командно-штабного учения в Оленегорске.

По легенде, на территории Оленегорского «Водоканала» произошла чрезвычайная ситуация - утечка жидкого хлора. Сотрудники учреждения реагируют почти мгновенно: специалисты в защитных костюмах перекрывают брешь в поврежденном резервуаре герметичной заплаткой. Но наружу успела вытечь опасная жидкость, теперь спасателям предстоит не допустить распространения ядовитых веществ, поэтому в борьбу с ЧС вступают пожарные.

«Прибывшие пожарные ПЧ 43 областного учреждения установили противопожарные завесы для минимизации распространения хлора на прилегающую территорию, - рассказывает Олег Романенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. - Подразделения бригады скорой помои были в готовности оказать помощь пострадавшим в ходе ликвидации ЧС».

Тренировка показала, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации все ответственные структуры готовы оперативно реагировать на происшествие, действовать быстро и слажено.

«Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС, показали высокую готовность, приобрели опыт действий при ликвидации чрезвычайной ситуации», - констатирует Олег Романенко, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области.

В учении, которое проходило три дня, приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области, представители администрации Оленегорска и силы Оленегорского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.