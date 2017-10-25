В Оленегорской центральной городской больнице прокуратура выявила нарушения требований законодательства при оказании медицинской помощи

Прокуратурой Оленегорска проведена проверка исполнения законодательства при оказании медицинской помощи и лекарственном обеспечении граждан государственными медицинскими организациями области.

В ходе проверки в деятельности ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» выявлены нарушения в части несоблюдения требований к квалификации медицинских работников, длительных сроков ожидания записи на прием к узким специалистам, невыполнения стандартов оснащения автотранспорта скорой медицинской помощи, использования медицинского оборудования, не прошедшего поверку в установленные сроки, нарушения требований об информации о деятельности медицинской организации в сети интернет и правил предоставления платных медицинских услуг, а также нарушения условий хранения лекарственных препаратов.

По результатам проведенной проверки прокурором города главному врачу медицинской организации внесено представление.

Рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре города.