В оленегорской колонии-поселении прошёл юмористический концерт

Инициативная группа осуждённых оленегорской КП-24, участники различных творческих кружков, обратились к сотрудникам воспитательного отдела учреждения с предложением организовать в колонии шуточный концерт и таким образом символически встретить наступающую в северном крае весну.

Администрация поддержала творческую инициативу осуждённых. И после длительного подготовительного периода зрители смогли увидеть с импровизированной сцены клуба учреждения юмористическую программу в исполнении самодеятельных артистов.

Смешные театрализованные зарисовки на злободневные темы органично сменялись пародийными музыкальными номерами на «звёзд» современной российской эстрады.

По мнению всех зрителей и участников, мероприятие получилось веселым и жизнеутверждающим, выступления подарили массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.