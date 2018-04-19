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Мурманская область. Арктика19.04.18 14:21

В оленегорской колонии-поселении прошёл юмористический концерт

Инициативная группа осуждённых оленегорской КП-24, участники различных творческих кружков, обратились к сотрудникам воспитательного отдела учреждения с предложением организовать в колонии шуточный концерт и таким образом символически встретить наступающую в северном крае весну.  

Администрация поддержала творческую инициативу осуждённых. И после длительного подготовительного периода зрители смогли увидеть с импровизированной сцены клуба учреждения юмористическую программу в исполнении самодеятельных артистов.

Смешные театрализованные зарисовки на злободневные темы органично сменялись пародийными музыкальными номерами на «звёзд» современной российской эстрады.

По мнению всех зрителей и участников, мероприятие получилось веселым и жизнеутверждающим, выступления подарили массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. 

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