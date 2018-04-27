В оленегорской колонии состоялся футбольный фестиваль

Сотрудники воспитательного отдела оленегорской колонии-поселения №24 провели для осужденных спортивный фестиваль, приуроченный к мировому чемпионату по футболу, финал которого пройдёт в нашей стране в июне-июле 2018 года.

Около 80 поклонников этой популярной командной игры смогли проверить свои знания в познавательной футбольной викторине с многообразием вопросов - от истории возникновения футбола до нюансов футбольной экипировки и прозвищ знаменитых футболистов.

Украшением фестиваля стал матч по мини-футболу. Побороться за чемпионский титул на футбольное поле вышли лучшие футболисты учреждения, объединившиеся в две команды. «Синие» противостояли «Оранжевым». Матч отличался напряжённой спортивной борьбой. Не меньшее напряжение царило среди болельщиков, азартно поддерживавших свои команды.

В этой встрече команде в синих футболках удалось одержать победу над соперником со счётом 7:5. Но, пожалуй, главным в этот день была не победа, а именно участие в празднике футбола.