В оленегорской колонии состязались весёлые и находчивые

В честь 50-летия со дня образования учреждения и в связи с международным праздником КВН весёлые и находчивые осуждённые оленегорской колонии-поселения № 24 под руководством сотрудников воспитательного отдела подготовили и сыграли во всенародно любимую игру.

За победу в данном юмористическом состязании вышли побороться две команды – «Бразерс» и «Потешкин», в составы которых вошли участники творческого коллектива колонии «Таланты среди нас», а также все желающие проверить и опробовать на сцене свои артистические способности. Кстати, сценические костюмы и шутки были также своими, доморощенными.

Строгому и взыскательному жюри, в состав которого вошли представители администрации учреждения, предстояло оценить артистизм и юмор участников по 6 конкурсам. В основном в этот вечер со сцены звучали шутки о быте осуждённых, поэтому встречали мгновенный отклик у болельщиков.

В итоге творческой борьбы с небольшим преимуществом звание самой весёлой и находчивой завоевала команда «Бразерс». Но главным итогом КВН оказался заряд бодрости и хорошего настроения абсолютно у всех участников мероприятия.