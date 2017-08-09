В онкодиспансере Мурманска убили врача

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№ 4 09.08.17 11:01 - NerpaAut Это может быть эхом случая с Дарьей Стариковой - Путина на всех не хватает! Крайними остаются простые люди-больные и врачи.

№ 3 09.08.17 10:58 - vitt51 Остаётся только пожалеть этих людей. Страшная трагедия, произошедшая скорее всего от безысходности одного участника и отсутствия возможностей у другого.

№ 2 09.08.17 10:39 - KomRad Дичайший случай! Но не единичный в масштабах страны.