В ООО «Центрально-кольская экспедиция» нарушают трудовое законодательство

Прокуратурой города Мончегорска проведена проверка исполнения ОАО «Центрально-кольская экспедиция» трудового законодательства, в части своевременности выплаты работникам предприятия заработной платы. В ходе её были выявлены факты нарушения должностным лицом трудовых прав граждан, в части невыплаты заработной платы 97 работникам предприятия в сроки, установленные статьей 136 Трудового Кодекса РФ.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес генерального директора ОАО «Центрально-кольская экспедиция» внесено представление. Кроме того, в отношении генерального директора ОАО «Центрально-кольская экспедиция» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы или других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

По результатам рассмотрения административного дела, постановлением главного государственного инспектора труда в Мурманской области виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.