В ООО «Чинар» не доплачивали работнику!

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска проведена проверка в ООО «Чинар» на предмет соблюдения трудового законодательства, по результатам которой выявлен факт выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

Установлено, что работнику данной организации за декабрь 2018 года заработная плата начислена и выплачена ниже минимального размера оплаты труда.

Прокуратурой округа в адрес организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос доначисления и доплаты заработной платы до минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени.

Представление рассмотрено и удовлетворено, работнику выплачена доначисленная заработная плата за декабрь 2018 года, к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо.