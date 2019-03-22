В ООО «Фрегат» выявлен факт выплаты заработной платы ниже МРОТ

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска была проведена проверка ООО «Фрегат» на предмет соблюдения трудового законодательства, по результатам которой выявлен факт выплаты заработной платы ниже МРОТ.

Установлено, что отдельным сотрудникам общества с мая по сентябрь 2018 года заработная плата начислена и выплачена ниже МРОТ, что нарушает конституционное право граждан на получение вознаграждения за труд.

В адрес компании 4 марта 2019 года внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос доначисления и доплаты заработной платы работникам до МРОТ пропорционально отработанному времени.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в отношении ООО «Фрегат» 18 марта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения и принятия решения в трудинспекцию региона.