В ООО «Гидроэлектромонтаж Северо-Запад» не соблюдают трудовое законодательство

Прокуратурой Ковдорского района на основании обращения гражданина проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Гидроэлектромонтаж Северо-Запад».

Установлено, что работнику в нарушение трудового законодательства работодателем не произведён полный расчёт при увольнении, а именно не выплачена компенсация за неиспользованные 17 дней отпуска.

Согласно ст. 140 Трудового Кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника.

Только после вмешательства прокуратуры предприятие произвело с работником полный расчёт.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя организации прокуратурой района внесено представление.