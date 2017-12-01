В ООО «Гидромастер» задержали выплату заработной платы работнику

Прокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска проведена проверка исполнения законодательства в сфере оплаты труда. В ходе проверки установлено, что ООО «Гидромастер» в мае 2017 года заключало трудовой договор с работником, однако в нарушение требований трудового законодательства заработная плата данному работнику за май 2017 года выплачена позднее установленного законом срока.

Согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа в отношении руководителя ООО «Гидромастер» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Кроме того, руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере оплаты труда.