В ООО «Гостиница «69 выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности

Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска с привлечением должностных лиц Отдела надзорной деятельности города Мурманска Главного управления МЧС России по Мурманской области проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в деятельности ООО «Гостиница «69 параллель», являющегося местом круглосуточного пребывания граждан.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства, выразившиеся в не обозначении на дверях помещений торгового комплекса категории по взрывопожарной и пожарной опасности; не оснащении противопожарных дверей устройствами для самозакрывания; размещении на путях эвакуации несанкционированных предметов; наличии на дверях эвакуационных выходов на путях эвакуации запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа; не проведении эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц; нарушении срока освидетельствования размещенных в здании ручных огнетушителей; отсутствии в отдельных помещениях комплекса дымовых пожарных извещателей; не обучении по пожарно-техническому минимуму лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Учитывая характер и степень выявленных нарушений в отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в Отдел надзорной деятельности города Мурманска Главного управления МЧС России по Мурманской области. Помимо этого, в адрес руководителя указанной организации внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности, которое находится в настоящий момент в стадии рассмотрения.