В ООО «Осирис» начисление заработной платы работнику компании осуществляли ниже установленного минимального размера

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства Российской Федерации в сфере оплаты труда в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Осирис».

В ходе проверки установлено, что руководством ООО «Осирис» в мае, июне и сентябре 2018 года допущено начисление заработной платы работнику компании ниже установленного минимального размера оплаты труда с учетом отработанной за этот период нормы рабочего времени и выполнения норм труда (трудовых обязанностей).

Общая сумма недоначисленной заработной платы указанному работнику за май, июнь, сентябрь 2018 года составила 2395,76 рубля.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес директора ООО «Осирис» внесено представление об устранении нарушений закона, 04 марта 2019 года возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, которое направлено в Государственную инспекцию труда в Мурманской области для рассмотрения.