В ООО «Рубикон», осуществляющем контроль Кольского моста, обнаружены многочисленные нарушения

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска по поручению прокуратуры Мурманской области проведена проверка по факту гибели подростков в результате падения с мостового перехода через Кольский залив.

Установлено, что сохранность мостового перехода осуществляет ЧОП «Рубикон» на основании заключенного государственного контракта. Вместе с тем, переданное по контракту имущество – система видеонаблюдения, находилась в неисправном состоянии, что не позволило дежурному охраннику осуществлять контроль за вверенным объектом.

Кроме того, проверка показала, что в нарушение федерального закона «О частной детективной и охранной деятельности», ООО «Рубикон» не обратилось в уполномоченный орган о переоформлении лицензии в связи со сменой юридического адреса, о чем были внесены соответствующие сведения в ЕГРЮЛ 12.03.2015.

Изучение вопроса соблюдение условий труда для работников ЧОП, осуществляющих охранную деятельность на мостовом переходе через Кольский залив показало, что работодателем допущены нарушения требований ст. 57, 67, 136 Трудового кодекса РФ. А именно, в трудовых договорах с работниками отсутствовало место заключения договора, не были определены даты выплаты заработной платы, а также установлено отсутствие подписей работников о получении второго экземпляра трудового договора, чем нарушены их права.

В связи с выявленными нарушениями директору ООО «Рубикон» внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.