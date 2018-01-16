В ООО «Строй.Монтаж.Регион» задолженность по зарплате погасили, руководитель оштрафован

Прокуратура Октябрьского административного округа г. Мурманска провела проверку соблюдения трудового законодательства, во время которой было установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ строительная организация ООО «Строй.Монтаж.Регион» не выплатила работникам заработную плату в размере свыше 3 млн рублей.

Прокуратурой округа в отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Должностное лицо признано судом виновным в совершении названного административного правонарушения и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, директору организации внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, директор организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время после вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками погашена в полном объеме, их права восстановлены.