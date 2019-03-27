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Мурманская область. Арктика27.03.19 09:30

В ООО «Здоровая семья» нашли нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка деятельности общества с ограниченной ответственностью «Здоровая семья», оказывающего платные медицинские услуги населению г. Заполярный. В ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, а также законодательства, регламентирующего вопросы хранения и использования лекарственных средств и препаратов.

Так, установлено, что сотрудниками медицинского центра для обогрева кабинетов используются нестандартные обогревательные приборы.

Не во всех помещениях медицинского центра обеспечено наличие медицинской мебели, устойчивой к уборке моющими и дезинфицирующими средствами.

В помещениях центра не обеспечен контроль температурного режима, отсутствуют термометры. При замере температуры и влажности воздуха, установлены недостатки, в частности недостаточная влажность.

Кроме того установлено, что при температуре выше 22 градусов в помещениях медицинского центра хранились медицинские препараты, хранение которых должно осуществляться при температуре не выше 15-20 градусов.

В нарушение требований приказов Министерства здравоохранения и социального развития, устанавливающих стандарты и порядки оказания медицинской помощи в медицинском центре не обеспечено наличие укладки для экстренной помощи при парентеральной инфекции.

Также установлены нарушения правил оказания платных медицинских услуг, касающиеся доведения до пациентов (потребителей услуги) информации о деятельности медицинского центра.

По итогам проверки в адрес директора ООО «Здоровая семья» внесено представление об устранении нарушений.

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