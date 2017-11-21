В операции по тушению траулера задействовали пожарное судно «Часовой»

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в настоящее время проведено усиление группировки сил по ликвидации пожара на судне, которое стоит у причала на СРЗ ММФ.

От МЧС в ликвидации пожара принимают участие 54 человека личного состава, 10 единиц техники, а также пожарное судно «Часовой». В настоящее время ведётся тушение.

По задымлённости над местом ЧП, можно говорить о серьёзном очаге возгорания на траулере «Одиссей-1». Дно сухогрузного дока, в котором находится на ремонте рыболовный траулер, могут подтопить, чтобы остудить борт.

Можно отметить, что сегодняшний мороз затрудняет проведение операции, так как вода из брантсбойтов быстро намерзает на палубе судна, она становится скользкой, что затрудняет передвижение огнеборцев.