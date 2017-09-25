В организации перевозок детей в деятельности ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» обнаружены нарушения

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска проведена проверка соблюдения требований безопасности при организации перевозок детей в деятельности ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям».

Проверка показала, что для ежедневной перевозки воспитанников Центром используются три микроавтобуса. Установлено, что в нарушение ч.1 ст.5 федерального закона от 14.06.2012 №67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» Центром не исполнена обязанность по страхованию гражданской ответственности за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров в порядке и на условиях, которые установлены указанным федеральным законом.

Кроме того, проверкой установлены факты допуска к работе водителей автобусов Центра без прохождения ими предварительного медицинского осмотра.

В связи с изложенными обстоятельствами, прокурором округа директору Центра внесено представление об устранении нарушений закона.