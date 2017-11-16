В отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского капитала

20 ноября в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в отделении ПФР по Мурманской области состоится «прямая линия» по вопросам материнского (семейного) капитала. Любые интересующие вопросы, касающиеся получения сертификата на материнский капитал и распоряжения его средствами, можно задать с 11 до 12 часов по телефону (8152) 40-37-53.



Консультацию ведет начальник отдела социальных выплат Людмила Желяева.



Право на материнский (семейный) капитал имеют семьи, в которых второй, третий или последующие дети родились (или были усыновлены) после 1 января 2007 года. В 2017 году его размер составляет 453026 рублей. Направить средства материнского (семейного) капитала можно по четырем направлениям: на улучшение жилищных условий, на оплату образования детей, на накопительную пенсию мамы или на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.



В Мурманской области с начала действия программы выдано более 40,4 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал. Почти 17,3 тыс. семей Заполярья полностью или частично распорядились его средствами.