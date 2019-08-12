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Мурманская область. Арктика12.08.19 13:08

В отделения и филиалы Кандалакшской ЦРБ поступило 27 единиц современной медицинской техники

На вооружение врачей и медперсонала поставлено восемь электрокардиографов, семь пульсоксиметров, по три автоматических дефибриллятора и мобильных набора для реанимационных мероприятий, пять компрессионных небулайзеров и мобильный аппарат УЗИ. Завтра ожидается последняя поставка – аппарат УЗИ. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщил и.о.министра здравоохранения Дмитрий Панычев.

На закупку техники по распоряжению главы региона Андрея Чибиса было выделено порядка 4,7 млн рублей. Указанные средства были перенаправлены с закупки автомобилей для правительства Мурманской области на оснащение лечебных учреждений южной части региона.

Кроме того, как рассказал Дмитрий Панычев, благодаря получению из федерального бюджета дополнительных 300 млн рублей в октябре 13 медучреждений области получат современное оборудование, которое позволит своевременно и точно диагностировать онкологические и сосудистые заболевания. Закупки на оборудование уже объявлены.

В кратчайшие сроки будет запущена процедура закупки и оборудования для онкологической службы Мурманской области. Более 620 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений онкологического профиля выделены из резервного фонда правительства России по обращению главы региона Андрея Чибиса. На эти средства планируется приобрести 15 цифровых маммографов. Их поставка позволит повысить выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях. Все аппараты будут связаны в одно информационное поле для двухуровневого экспертного просмотра снимков. В соответствии с требованиями лечебным и диагностическим оборудование будет переоснащён областной онкодиспансер. Современную специализированную технику закупят и в профильные отделения Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Поставка техники начнётся в ноябре этого года.

«Деньги, выделенные федеральным центром, должны быть максимально быстро направлены на закупку новой медицинской техники, чтобы современное оборудование было оперативно поставлено в больницы и поликлиники Мурманской области. Важно тщательно контролировать все сроки», – подчеркнул руководитель региона Андрей Чибис.

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